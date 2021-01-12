انطلاق المؤتمرات العمالية في السويداء .. تطوير العمل النقابي ومناقشة قضايا العمل والعمال

انطلقت اليوم مؤتمرات اتحاد عمال السويداء حيث عقدت نقابة عمال التنمية الزراعية مؤتمرها بحضور الرفيق حسن الأطرش عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والاقتصاد الفرعي والرفيقة حسناء كوارة أمينة سر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.

وطالب اعضاء المؤتمر بزيادة تعويض الفنيين الزراعيين والعمل على انجاز مشروع نقل موحد للعاملين ورفع قيمة التعويضات الثابتة مثل تعويض المسؤولية وتعويض الاعتناء والصيانة وصرف التعويضات على الراتب الحالي

واعادة النظر بالتأمين الصحي وتأمين الآليات ذات استطاعة عالية لمشروع استصلاح الاراضي وتطوير التشجير المثمر وقطع الغيار الآليات القديمة وإعادة صرف العمل الاضافي وتأمين خط كهرباء لمركز البحوث الزراعية واستثناء المركز من قرار منع التدفئة وإعادة نظام الحوافز الإنتاجية لمؤسسة الاعلاف

وتأمين مستودعات لتخزين بذار القمح والشعير وتأمين الكادر الكافي من العاملين الاداريين والفنيين لمؤسسة اكثار البذار وتشميل عمال منشأة الدواجن بالاعمال الشاقة والخطرة.

الرفيق الاطرش أكد أن المؤتمر السنوي محطة هامة يعول عليها لتطوير العمل النقابي ومناقشة قضايا العمل والعمال مبينا أن مفرزات الحرب وما تكشفت إليه مخططات الربيع العربي المزعوم وبقاء سورية قلعة الصمود محطمة لطموحهم الخائب بتدميرها.

بدورها الرفيقة كوارة بينت أن الدورة السابعة والعشرين خرجت بمقررات كبيرة وهامة ولابد من انطلاقة جديدة بعيدة عن الروتين القديم والتقليدي، موضحة خطة إقامة لقاءات هيئات عامة كل ستة أشهر في مواقع العمل التي أجلت بسبب جائحة كورونا ليكون العمل أكثر تطورا لخدمة العمال وليس على حساب مصالحهم حيث سيتم انعقاد الهيئات والوقوف على واقع العمال بكل موقع وأن الأهم تصويب العمل وتحقيق انجازات لأن التنظيم النقابي لن يتوقف ولن يكتفي بالمتتمات واستمرار المطالب لتحسين الرواتب والأجور ضمن الإمكانيات.

السويداء- رفعت الديك