ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام عن مكتب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قوله في بيان الليلة الماضية: إن الرئيس ترامب أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا وأمر بمساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة في المقاطعة بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن التنصيب الرئاسي الـ 59 اعتباراً من الـ 11 وحتى الـ 24 من الشهر الجاري.

ويسمح إعلان الطوارئ لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق الموارد مع سلطات الولاية والسلطات المحلية ويأتي في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال متزايد باندلاع أعمال عنف في الفترة التي تسبق تنصيب بايدن وخلالها.