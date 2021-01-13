مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من ذهاب الدوري السوري

مع قرب انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم تشتد المنافسة بين فرق المقدمة ولا سيما الكرامة المتصدر الذي يبتعد عن أقرب ملاحقيه تشرين بفارق نقطة واحدة الذي يتقدم بدوره على الجيش بنقطتين وعلى حطين بثلاث نقاط.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات الجولة الثانية عشرة ما قبل الأخيرة التي ستقام السبت القادم منافسات قوية حيث يلعب الكرامة مع جبلة والطليعة مع تشرين وحطين مع الشرطة فيما يلتقي الجيش مع الحرجلة والاتحاد مع الوحدة والفتوة مع الوثبة والساحل مع الحرية.

ويدخل الكرامة في مواجهة صعبة مع جبلة على ملعب الباسل في حمص وهو مطالب بالفوز للبقاء في الصدارة ولا سيما بعد التعادل السلبي مع جاره الوثبة في الجولة الماضية الذي افقده نقطتين ثمينتين بالمقابل يسعى جبلة لفوز ثمين على المتصدر يعوض به التعادل الذي خرج به من لقائه مع الاتحاد في الجولة السابقة أيضا.

ويتربص تشرين بأي تعثر للكرامة للانقضاض على الصدارة لذلك فهو مطالب بالفوز على الطليعة في اللقاء الذي سيجمعهما على الملعب البلدي بحماة أما حطين فيخوض هذه الجولة على أرضه وبين جمهوره وعينه على الفوز من بوابة الشرطة عندما يلتقيان على ملعب الباسل في اللاذقية ما سيشكل اختبارا صعبا للشرطة الذي يحتاج إلى المزيد من النقاط للاقتراب من منتصف الترتيب لكونه يحتل المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب الحمدانية بحلب يلتقي الاتحاد مع الوحدة على أمل الفوز لزيادة نقاطه والتقدم في سلم الترتيب حيث يحتل المركز التاسع أما الوحدة الخامس فهو بحاجة إلى الفوز لتعويض تعادله مع حطين في مباراتهما على ملعب الفيحاء بدمشق في الجولة الماضية.

ويواجه الجيش فريق الحرجلة على ملعب الجلاء بدمشق ويبدو الأول عازما على حصد نقاط المباراة ولا سيما أنه يبتعد عن المتصدر بثلاث نقاط فقط ولكن الحرجلة قد يقلب التوقعات رغم صعوبة المباراة لأنه هو الاخر يبحث عن فوز يمنحه مزيدا من النقاط لإثبات جدارته بالمنافسة فهو الآن بالمركز العاشر رغم تعثره في الجولات الأولى.

ويبقى الفوز الأول هذا الموسم طموح الفتوة والساحل متذيلي الترتيب فكلاهما بانتظار هذا الفوز بعد ثلاثة تعادلات حققها كل منهما حتى الآن حيث يلتقي الفتوة مع الوثبة في مواجهة صعبة على ملعب تشرين بدمشق فيما يخوض الساحل لقاء يبدو متكافئا مع الحرية الثاني عشر وذلك على أرض الملعب البلدي في طرطوس.

ويتصدر الكرامة الترتيب برصيد 27 نقطة يليه تشرين برصيد 26 نقطة ثم الجيش 24 نقطة وحطين 23 نقطة والوحدة 20 نقطة والطليعة 17 نقطة وجبلة 17 نقطة فالوثبة 13 نقطة ثم الاتحاد 12 نقطة والحرجلة 9 نقاط والشرطة 8 نقاط والحرية 5 نقاط والفتوة والساحل بثلاث نقاط لكل منهما.