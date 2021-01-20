حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية

تكون جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض طرق محافظتي اللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة تراكم الثلوج، حسب ما أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية.

وبينت إدارة المرور في نشرتها الصباحية أن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طريق الحفة/ صلنفة/ محطة البث / الغاب وطريق بيت ياشوط / المنيزلة وطريق بيت ياشوط / بشيلي سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق بطموش / معرين سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية القريا/ذيبين الغارية والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وطريق نهر ظهر الجبل / سد الروم /سالي وطريق شهبا /نمرة/ ام ضبيب سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.