نقابة عمال الكهرباء والاتصالات بدير الزور تعقد مؤتمرها السنوي

تحت شعار “وطن بنيناه بعرقنا.. نحميه بدمائنا”، عقدت نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في دير الزور مؤتمرها السنوي، وناقش المؤتمر كافة الأمور التي تهم الطبقة العاملة، ولا سيما لجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل.

وقدم الرفيق رائد الغضبان، أمين فرع الحزب، عرضاً سياسياً لآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أهمية المؤتمرات النقابية لما لها من دور في تفعيل العمل النقابي، ومؤكداً على دور الطبقة العاملة في تعزيز صمود أبناء المحافظة والمساهمة في تحقيق الانتصار على الإرهاب.

ولفت إلى أن هذه الانتصارات ما كان لها أن تتحقق لولا صمود شعبنا وتضحيات جيشنا العربي السوري وحكمة قيادتنا السياسية، مشيرا إلى ضرورة التحضير الجيد للعرس الوطني المتمثل بالانتخابات الرئاسية المقبلة تجسيدا و وفاء للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

وحضر المؤتمر الرفيق عمر الخلف رئيس مكتب العمال والاقتصادي ، والرفيق رئيس اتحاد العمال بالمحافظة ، والرفاق مدراء الدوائر المعنيين بالمؤتمر.

البعث ميديا || دير الزور- مساعد العلي