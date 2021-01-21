بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

سيترك الرئيس الأمريكي آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية بالبيت الأبيض اليوم: “نحن على ثقة بأن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي”، وفق ما نقت “رويترز”.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في الـ 13 من الشهر الجاري بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد باقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.