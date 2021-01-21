رئيس مجلس الوزراء يبحث مع أعضاء مجلس الشعب عن اللاذقية تحسين الواقعين الخدمي والتنموي

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية على ضرورة تكاتف الجهود لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة، ودعم القطاعات الإنتاجية فيها وفق الإمكانات المتاحة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين.

وتناولت الطروحات حل مشكلة مياه الشرب في المحافظة وزيادة مخصصاتها من المشتقات النفطية، وتأمين حاجة مدارس الريف من المدرسين، واستكمال إنجاز مشفى جبلة، ودعم مديرية الصحة والكادر الطبي لجهة التصدي لوباء كورونا، واستكمال المخططات التنظيمية واعتماد معايير موحدة لتصنيف محطات الوقود في الريف والمدينة، والإسراع بشق الطرق الزراعية في المناطق المتضررة من الحرائق، وإعادة منح التراخيص الجديدة لزراعة التبغ، إضافة إلى دعم قطاع النقل الداخلي بالمحافظة بباصات إضافية ونقل مجبل الإسفلت على الأوتوستراد في منطقة الصنوبر إلى مكان آخر حفاظاً على السلامة البيئية.

المهندس عرنوس بين أهمية التنسيق المشترك بين الفريق الحكومي وأعضاء مجلس الشعب للإضاءة على الواقع الخدمي في المحافظات والوقوف على المشاكل القائمة وإيجاد الحلول المناسبة لها، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور الوحدات الإدارية في التواصل مع المواطنين عن كثب والتحلي بروح المبادرة لجهة تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تكليف وزارة التربية بإجراء توصيف للواقع التدريسي في ريف المحافظة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة توزيع المدرسين وفق احتياجات كل منطقة إضافة إلى العمل على تحسين واقع توفير مياه الشرب من خلال خطة متكاملة تتضمن استكمال مشروع 16 تشرين وإنجاز الخط الشمالي وحفر الآبار في القرى وخاصة الجبلية وإقامة السدات المائية والخزانات الأرضية للاستفادة من مياه الأمطار.