ما بعد كورونا.. صعوبات وطرق التعافي

صرح طبيب الروماتيزم بافيل إفدوكيمنكو صعوبات في التعافي من مرض “كوفيد 19”.

وقال إفدوكيمنكو: “إن أصعب شيء هو استعادة وظيفة الأمعاء، وليس حاسة الشم أو أنماط النوم، هذه المشكلة هي الأصعب. في معظم الحالات هذا يحدث عند تناول المضادات الحيوية. قد تكون هناك ردود فعل تحسسية والتي قد تتطلب فترة تعاف طويلة”.

وأشار الطبيب إلى فعالية كل من منتجات تربية النحل وفيتامينات “ب” والتوت مع الحد الأدنى من السكر والويبرنوم في تعافي الجهاز الهضمي.

واختتم الطبيب، بقوله: “بالإضافة إلى ما سبق قد يشعر المريض بالإرهاق البدني والأرق والتوتر”.