الكرملين: روسيا أظهرت مرونة في علاقاتها مع أمريكا

أوضح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن روسيا أظهرت مرونة في العلاقات مع الولايات المتحدة لكنها لا تستطيع الاستمرار في ذلك إلى ما لا نهاية وهي ليست مستعدة لتحمل السلوك الفظ والإملاءات.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم.. إنه “إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لهذا النهج فلا شك لدي في أن الرئيس فلاديمير بوتين سيرد بالمثل” مضيفاً إن بلاده تتوقع أن تتمكن موسكو وواشنطن من إقامة حوار بينهما.

وبين بيسكوف أن روسيا كانت تدعو باستمرار وتقليدياً إلى علاقات طيبة مع الولايات المتحدة وهي مستعدة لاعتبار الأمريكيين شركاء لكنهم ليسوا مستعدين لذلك.