ريال مدريد يستعيد بريقه أمام ألافيس

خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 15 بتسديدة رأسية.

وضاعف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة، بحلول الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم “الميرينغي” بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة رائعة من زميله الألماني توني كروس، روضها بمهارة وسددها في الشباك.

وسجل المهاجم خوسي لويس سامارتين ماتو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 59 بتسديدة رأسية.

وعاد كريم بنزيما ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 70 من زمن اللقاء على ملعب “مينديزوروزا” بمدينة فيتوريا.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة حصدها من 19 مباراة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد ديبارتيفو ألافيس، الذي يحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيسه، عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، والمؤجلة من جولات سابقة.