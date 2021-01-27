القضايا الخدمية أهم محاور المؤتمرات السنوية لفرق الحزب في طرطوس

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي

عقدت فرقة المالية والصحة ضمن قطاع شعبة المدينة الثانية بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق د. محمد حبيب حسين وعضو قيادة الفرع الرفيق ابراهيم مرجان .

وشدد أمين الفرع على أهمية المؤتمرات التي تشكل محطة هامة في تقييم العمل وأن الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد استطاع أن ينتصر على الحرب الكونية التي حيكت ضد سورية ، وتناول ثوابت الموقف السوري و تطوراته ، والحصار الاقتصادي والضغوط التي تأتي مع قرب الاستحقاق الدستوري ، منوهاً إلى وقوف البعثيين صفاً واحداً لإفشال الحرب الاقتصادية ، ونوه إلى المسؤولية الكبيرة تجاه الاستحقاق القادم وضرورة تكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات الرئاسية.

وتركزت المداخلات حول الواقع المعيشي والاقتصادي والثقافي والفكري والتنظيمي .

حضر المؤتمر أمين الشعبة الرفيق مازن رمضان وأعضاء قيادة الشعبة.

كما عقدت فرقة ريف مدينة طرطوس في شعبة المحاربين القدماء مؤتمرها السنوي بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق عميد قبلان وأشار الرفيق العميد الركن المتقاعد نصر الدين حمود إلى المناقبيه الوطنيه والسلوكية الأخلاقية العالية التي يتحلى بها الضباط المتقاعدون وأن حضورهم ونشاطهم موضع شكر وتقدير وتركزت المداخلات على الواقع الخدمي ضمن قطاع الفرقة .

وفي نهاية المؤتمر كرم عدد من الرفاق الذين تجاوزت أعمارهم ال٨٠ عاماً ولا زالوا في أوج نشاطهم الحزبي .

حضر المؤتمر عضو قيادة الشعبة الرفيق العقيد المتقاعد سميعة ابراهيم.

وضمن قطاع شعبة المنطقة الثانية للحزب عقدت فرقة أرواد مؤتمرها السنوي بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق د.محمد حبيب حسين وأمين الشعبة الرفيق علي شعبان،

ثم تفقد أمين الفرع عدداً من أحياء جزيرة أرواد واطلع على واقعها وماتحتاجه من خدمات وغيرها.

وفي نطاق شعبة المنطقة الثانية للحزب عقدت فرقة دوير الشيخ سعد مؤتمرها السنوي بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق جمال غزيل ورئيس مجلس المحافظة الرفيقة عليا محمود حيث أكدا على أهمية انعقاد المؤتمرات الحزبية ورفع الوعي التنظيمي وأهمية المرحلة والحصار الإقتصادي الراهن وأشاروا إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي ستبرهن الجماهير خلاله على وفائها للسيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت أمين الشعبة الرفيق علي شعبان لأهمية النشاط الحزبي ومتابعة الأمور الخدمية التي تهم المواطن ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.

وتركزت المداخلات حول القضايا الخدمية والاقتصادية والثقافية والفكرية .

حضر المؤتمر عضو مجلس الشعب الرفيق أكرم عبد الجليل وعضو المكتب التنفيذي للمحافظةثريا الجندي وعدد من أعضاء قيادة الشعبة.