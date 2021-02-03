إعادة حواجز “قسد”في القامشلي.. الميليشيا تمنع دخول الطحين إلى مركز مدينة الحسكة

بعد ساعات من بدء إجراءات رفع الحصار الخانق الذي فرضته ميليشيا “قسد” لمدة 20 يوماً على المدنيين في حيي حلكو وطي، أعاد مسلحوها نصب حواجزها في عدد من أحياء وشوارع مدينة القامشلي وعند مخبز البعث الآلي.

ميليشيا “قسد” عمدت إلى إعادة نصب حواجزها عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع البرج عند دوار المحكمة، إضافة إلى التضييق على المدنيين من خلال تشديد إجراءاتها التعسفية على عدد من الحواجز الواقعة في مداخل الأحياء، حيث تقوم الميليشيا بتفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين بحثا عن مشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت تنديدا بالحصار، مع السماح لمرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع المؤدي إلى مخبز البعث.

وبحسب وكالة سانا، منع عناصر الميليشيا الشاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن البعث، وبالتالي استمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل.

وأشارت الوكالة إلى مواصلة الميليشيا اختطاف عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية، فيما حاولت مجموعة مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن من الإفلات منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه.

بالمقابل، اختطفت ميليشيا “قسد” عدداً من المدنيين على طريق القامشلي – الحسكة، وتواصل انتهاكاتها بحق الأهالي والتضييق عليهم.