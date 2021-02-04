اعتداء تركي بالقذائف على بلدة عين عيسى بالرقة

ذكرت مصادر محلية في الرقة، بأن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تعمل بإمرتها استهدفوا، فجر اليوم، بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى، شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته كثفوا في الآونة الأخيرة اعتداءاتهم على هذه المناطق لدفع الأهالي إلى مغادرتها وإطلاق يد التنظيمات الإرهابية للاستيلاء على منازل الأهالي والمحاصيل الزراعية كما فعلوا في العديد من المناطق بأرياف الحسكة والرقة ودير الزور.