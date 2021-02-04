انطلاق حملة التطعيم الشامل ضد كورونا في تشيلي

أطلقت تشيلي حملتها الجماعية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بتلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 90 عاما.

وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا: إن “عملية واسعة للتطعيم ضد كورونا بدأت في جميع انحاء البلاد”، واصفا الحملة بأنها “تحد هائل”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة “شينخوا”.

وتهدف الحكومة التشيلية إلى تطعيم 5 ملايين شخص في الربع الأول من العام الجاري و15 مليونا بحلول منتصفه ويتم التطعيم مجانا وطوعيا.

ويتم تنفيذ الحملة بما يقارب من 4 ملايين جرعة من لقاح شركة (سينوفاك) الصينية.

يذكر أن تشيلي سجلت 736645 إصابة بفيروس كورونا و 18576 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة في البلاد.