بعد 9 أيام من التوقف جراء حصار “قسد”.. دخول 18 طناً من الطحين إلى مخبز المساكن بالحسكة

دخل اليوم 18 طناً من الطحين إلى مخبز المساكن في مدينة الحسكة وذلك بعد 9 أيام من التوقف جراء حصار ميليشيا “قسد” الجائر الذي كانت تفرضه على مركز المدينة واستمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاقتصاد والتجارة في المحافظة سطم الهويدي إلى أنه “دخلت اليوم كمية 18 طناً من الدقيق التمويني إلى مخبز الحسكة الأول ضمن مركز مدينة الحسكة وتم التوجيه لتشغيل المخبز وبدء الإنتاج بكامل طاقته لتأمين الخبز للأهالي” مبيناً أن هناك “كميات إضافية يتم تحميلها الآن لتوجيهها إلى مخبز البعث في مدينة القامشلي لتشغيله وبدء الإنتاج”.

من جهته ذكر مدير مخبز المساكن في الحسكة علي الديماس في تصريح مماثل أنه تم “دخول كمية من الطحين إلى المخبز بعد 9 أيام من التوقف جراء منع دخول الآليات والحصار المفروض على مركز مدينة الحسكة” لافتاً إلى أن المخبز “سيقوم بإعادة التشغيل مباشرة لإنتاج مادة الخبز وتأمينها للمواطنين”.

وأشار الديماس إلى أن فرن المساكن هو المخبز الرئيسي الذي يتم الاعتماد عليه لتأمين الخبز لأحياء مركز مدينة الحسكة.