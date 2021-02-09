العميد حاتم الغايب يلتقي رئيس اتحاد الفيفا

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم أن العميد حاتم الغايب اجتمع اليوم الثلاثاء، مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: “التقى العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، حيث كان اللقاء ودي ومبشر بين الطرفين”.

وتابع: “تم الاتفاق على تحديد موعد موسع بين إنفانتينو والغايب، خلال الأيام القادمة، للبحث في عدة أمور تخص الكرة السورية، من أهمها ملف الأموال المجمدة لدى الفيفا، وملف رفع الحظر الجزئي عن الملاعب السورية، ودعوة إنفانتينو لزيارة سوريا”.

وعبر السويسري جياني إنفانتينو، عن شعوره الإيجابي ومحبته للشعب السوري، وأمنياته برؤية المنتخب السوري في مونديال قطر 2022.