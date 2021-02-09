بايرين ميونخ في نهائي كأس العالم للأندية

فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر حتى الـ 11 من الشهر الجاري.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين الـ 17 والـ 86.

ويواجه بايرن ميونخ بطل أوروبا في المباراة النهائية لمونديال الأندية المقررة الخميس المقبل فريق تيغريس أونال المكسيكي.

ويطمح البايرن لتحقيق سداسية تاريخية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام2020 في المقابل يواجه الأهلي بطل إفريقيا فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.