اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في بلدة بزاغة بريف حلب

دارت اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي في ناحية بزاغة بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابات في صفوف الإرهابيين.

مصادر أهلية ذكرت، وفقا لما نقلت وكالة سانا، أن إرهابيين تابعين لما يسمى تنظيم “الجبهة الشامية” أوقفوا سيارة تقل إرهابيين من “فرقة الحمزات” إضافة إلى مواد مهربة من تركيا عند مدخل بلدة بزاغة، الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة الباب، ومنعوها من الدخول، ما أدى إلى خلاف نشب على إثره إطلاق نار من الأسلحة الخفيفة والرشاشة بينهم.

وبينت المصادر أن تنظيم “فرقة الحمزات” الإرهابي أرسل تعزيزات لمؤازرة إرهابييه، الذين تحصنوا عند مدخل بلدة بزاغة، ودارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع إرهابيين مما يسمى تنظيم “الجبهة الشامية”، ما تسبب بوقوع إصابات بعضها بليغة في صفوف كلا التنظيمين الإرهابيين.