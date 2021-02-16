السومة ثالثاً في استفتاء لجائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية

نال لاعب منتخب سورية لكرة القدم عمر السومة المركز الثالث في الاستفتاء السنوي السادس الذي نظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ومقره عمان لجائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية بمشاركة 177 إعلامياً رياضياً مثلوا 18 دولة عربية من بينها سورية.

وجاء السومة الذي يلعب مع الأهلي السعودي ثالثاً في الاستفتاء الخاص بجائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية بعد التونسي علي معلول “الأهلي المصري” والجزائري بغداد بونجاح “السد القطري” ليأتي المغربي سفيان رحيمي “الرجاء البيضاوي” رابعاً والسعودي سالم الدوسري “الهلال” خامساً.

وحصل المصري محمد صلاح ليفربول الإنكليزي على المركز الأول بجائزة أفضل اللاعبين العرب في الدوريات العالمية تلاه الجزائري رياض محرز “مانشستر سيتي الإنكليزي” ثم المغربي أشرف حكيمي “أنتر ميلان الإيطالي” والمغربي ياسين بونو “اشبيلية الإسباني” والجزائري اسماعيل بن ناصر “ميلان” الايطالي.