فوز الشرطة على الساحل في الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق الشرطة على الساحل بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل الشرطة هدفه في الدقيقة الثالثة عبر محمد غلاب ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة وبقي في المركز العاشر فيما تجمد رصيد الساحل عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويتصدر الجيش ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة يليه تشرين والكرامة بـ 31 نقطة لكل منهما ثم حطين بـ 30 نقطة فالوحدة 28 نقطة والطليعة 23 نقطة فالاتحاد وجبلة بـ 19 نقطة لكل فريق والوثبة والشرطة بـ 18 نقطة لكل منهما والحرجلة 12 نقطة والساحل 8 نقاط والحرية 7 نقاط ثم الفتوة 5 نقاط.