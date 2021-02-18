احتفال رياضي وفني بالذكرى ” 50″ لتأسيس الاتحاد الرياضي في سورية

الحسكة – اسماعيل مطر

اقامت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالحسكة اليوم أحتفالية بالذكرى الخمسين لصدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1971 القاضي بتأسيس منظمة الاتحاد الرياضي العام في سورية وتنظيم الحركة الرياضية وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الحسكة.

في وقت أشار الرفيق تركي حسن امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة الى ان مرور عشر سنوات من الحرب الارهابية التكفيرية والتي تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية حيث إستهدفت كل مناح الحياة ومنها الابنية الرياضية تلك الصروح الرياضية العظيمة .

كما لفت الى ان الرياضيين كغيرهم من السوريين ورغم كل المعاناة تحدوا الظروف والصعاب في الحقل الرياضي وحققوا نتائج متقدمة في كثير من الرياضات والالعاب الفردية والجماعية على المستوى العربي والدولي وكان فوزهم سبباً رئيساً في رفع علم الجمهورية العربية السورية وبالنشيد الوطني في المحافل الرياضية لدول كانت تمنع رفع علمنا الوطني في محافلها بسبب مواقفها العدائية من سورية ، مؤكداً ان رياضي محافظة الحسكة كانت جزء من هذا الانجاز بفضل الدعم من القيادة في سورية للرياضيين وللحركة الرياضية مشدداً على ان النصر العسكري والنصر الرياضي متلازمان في الوقائع والنتائج وهي عملية تتويج الانتصار والتحرير النهائي لصانع النصر من قبل الرياصيين في سورية سوف يكون يوم الاقتراع للاستحقاق الدستوري الرئاسي لترشيح للرفيق الدكتور بشار الاسد الامين العام للحزب لولاية دستورية جديدة.

من جهته اكد ريمون دوشي رئيس اللجنة التنفيذية الى ان الرياضيين قوة اضافية الى جانب اخوانهم في الجيش العربي السوري من خلال الدور الوطني والتربوي لمنظمة الاتحاد الرياضي عبر البرامج والخطط الهادفة لبناء جيل الشباب وصقل ورعاية مواهبهم حتى يتحملوا مسؤولياتهم في اعادة بناء واعمار سورية الحديثة في المرحلة القادمة بقيادة الرفيق الدكتور بشار الاسد الامين العام للحزب.

تضمن الحفل تقديم عدة عروض رياضية ولوحات فلكلورية فنية وطنية من التراث الشعبي لمحافظة الحسكة من قبل الفرق الرياصية عبروا خلالها المشاركين عن انتمائهم الوطني وثقتهم بالجيش العربي السوري وعودة الامن والامان الى ربوع الوطن .