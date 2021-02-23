غداً.. فتح مركزي المصنع والعبودية أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنها قررت فتح مركزي المصنع والعبودية الحدوديين غداً أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية شرط حيازتهم على فحص “بي سي آر” سلبي.

وقالت المديرية في بيان اليوم إنه “استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق تقرر السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان غداً عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين”.

وأشار البيان إلى أن عودة اللبنانيين ستكون اعتباراً من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثامنة عشرة شرط حيازتهم على فحص (بي سي آر) نتيجته سلبية ولا تزيد مدته على 96 ساعة من سورية على أن يخضعوا مجدداً لفحص (بي سي آر) على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة اللبنانية.