اختطاف مدنيين من بلدة الباسوطة في منطقة عفرين

تمهيداً لتوطين عائلات مرتزقته بدلاً منهم وتغيير ديموغرافية المنطقة وطمس هويتها السورية ، يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته تنفيذ حملات مداهمة واختطاف في عفرين، فقد ذكرت مصادر محلية نقلا عن “سانا” أن مجموعات إرهابية من مرتزقته داهمت عدداً من المنازل في بلدة الباسوطة نحو 50 كم شمال غرب مدينة حلب واختطفت أكثر من 25 مدنياً من بينهم كبار في السن واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي فرضوا حصارا على البلدة وأقاموا حواجز وعمدوا إلى تفتيش المنازل بعد استقدام تعزيزات من الإرهابيين.