الجمعيات الحرفية بدير الزور تستمر بعقد مؤتمراتها السنوية

برعاية الرفيق رائد الغضبان عضو اللجنة المركزية أمين الفرع ، وبحضور الرفيق عمر الخلف رئيس مكتب العمال والاقتصادي

عقد المؤتمر السنوي لجمعية الإسمنتية ، وجمعية تشكيل المعادن ، وجمعية النجارة والألمنيوم ، تحت شعار ” بأيدينا نساهم في إعادة الإعمار وبناء وطننا العربي السوري “.

الرفيق الخلف أكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد للقطاع الحرفي كونه رافعة اقتصادية مهمة تساهم في دوران عجلة الإنتاج وتسهم بدعم الاقتصاد الوطني .رغم الصعوبات والحصار الإقتصادي المفروض علينا، منوهاً لحرص الحكومة السورية على دعم المنتجات الوطنية وتوفير مستلزماتها ومقومات تطويرها، مشيرا إلى أن النهوض بواقع القطاع الحرفي يتطلب تعاون جميع الجهات مع التنظيم الحرفي والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تمر بها سورية.

حضر المؤتمر الرفيق رئيس وأعضاء اتحاد الحرفيين ، والرفيق مدير الصناعة بديرالزور .

دير الزور – مساعد العلي