شعبة شهبا للحزب تختم دورة الإعداد الأولى لهذا العام

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

التقى الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب الرفاق الدارسين في دورة الإعداد الحزبي الفرعية الأولى المنفذة في مجال عمل شعبة شهبا بحضور الرفيق المهندس أنور الحسنية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي .

الرفيق شقير أكد على أهمية دورات الإعداد وغنى المعلومات التي يحصل عليها الدارسون من معارف وأفكار، تمدهم بالثقافة الوطنية والقومية المجسّدة لتطلعات الجماهير العربية والمنبثقة من قيم الحزب وتعاليم قائد مسيرة الحزب والشعب السيد الرئيس بشار الأسد، مهيباً بالخريجين بأن يجسّدوا ما تعلّموه فعلاً بعثياً وسلوكاً وطنياً في مواقع أعمالهم وحياتهم ما يحقق حالة نهوض فاعل يمكّن من مواجهة التحديات التي تواجه قطرنا الحبيب سورية وصولاً لتحصين المجتمع وترسيخ الفكر الوطني والقومي.

وتحدث الرفيق شقير عن أهمية تعزيز المسألة الفكرية في الحزب ونشر فكر وقيم البعث بين الجماهير و عن الدور الهام لمدارس الإعداد في عملية البناء الفكري وتسليح الرفاق الخريجين بالمعلومات وتأهيل الكوادر القيادية ورفدها بالمعارف والخبرات وركز على دور الشباب في بناء الوطن وفي التكليف بالمهام الحزبية و

الرفيق أنور الحسنية رئيس المكتب ركز على أهمية هذه الدورات في بناء وصقل الشخصية القادره على التحليل والتأثير بشكل إيجابي بمحيطها وتحدث عن النقلة النوعية بمنهاج المدرسة والرؤية الجديدة باعتماد مواضيع اقتصاديه جديدة وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي ولغة الجسد .

حضر اللقاء الرفاق بسام الطويل رئيس مكتب التنظيم الفرعي و أميل مكارم أمين الشعبة و هيثم الشريطي مدير المدرسة والرفاق أعضاء قيادة الشعبة.