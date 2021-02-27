5 شهداء مدنيين و13 مصاب بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة سلمية بريف حماة

استشهد 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل سانا أن “لغماً مضاداً للدروع من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر بريف منطقة سلمية الشرقي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح اثنان منهم بحالة حرجة ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء”.

واستشهد أمس ثلاثة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي كما أصيب 4 مدنيين بجروح في الـ 16 من الشهر الجاري نتيجة انفجار لغمين أرضيين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب وبلدة صوران في ريف حماة.

وقبل اندحارها أمام الجيش العربي السوري عمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات وذلك امعاناً منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي لمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم المحررة من الإرهاب.