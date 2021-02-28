التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولين بمسابقة المسرحين

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، أمس، أسماء المقبولين من الناجحين من الفئة الأولى في مسابقة المسرحين، للتعاقد مع الجهات العامة المفرزين إليها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة، بحسب مانقلت سانا، أن قبول الناجحين حسب المحافظة والجهة المفرزين إليهما جاء بناء على رغباتهم ومعايير تسلسل علامة النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت والأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً، داعية المقبولين إلى مراجعة الجهات العامة المفرزين إليها حسب كل محافظة خلال 15 يوماً من صدور قرار أسماء المقبولين.

وفي قرار آخر أعلنت الوزارة قبول فائض الناجحين من الفئة الأولى الذين لم يحصلوا على مركز عمل حسب رغباتهم وفق تسلسل علامة نجاحهم بالامتحان التحريري المؤتمت للتعاقد مع الجهة المفرزين إليها وفق عدد الاحتياجات المتبقية للجهات العامة في المحافظة وحسب معايير توافق الاختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل وتسلسل علامة النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت والأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً.

كما دعت الوزارة المقبولين من الفائض إلى مراجعة الجهات العامة المفرزين إليها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.