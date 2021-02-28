الدفاع الروسية: إرهابيو “النصرة” نفذوا 24 اعتداءً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان أنه تم رصد 14 اعتداء لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محافظة إدلب و4 اعتداءات في كل من محافظتي حلب واللاذقية واعتداءين في محافظة حماة.

ويواصل إرهابيو “جبهة النصرة” المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.