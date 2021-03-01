الاحتلال الأمريكي يخرج شاحنات محملة بالقمح والشعير المسروق من الأراض السورية إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الشاحنات المحملة بالمسروقات من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية في بلدة رميلان لمراسل سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجير بريف المالكية واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط.

وتستمر قوات الاحتلال الأمريكية بسرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد”.