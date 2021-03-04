العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوات العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث ارتكبت 121 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالمحافظة قوله اليوم إن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 وقرب شارع الخمسين والجبلية و28 خرقا بقصف مدفعي و83 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت ثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية.