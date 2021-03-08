رئاسة الجمهورية تعلن إصابة السيد الرئيس وعقيلته بفيروس كورونا

نشرت الرئاسة السورية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول إصابة السيد الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة السورية: “بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19، أجرى السيد الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.

ولفتت الرئاسة إلى أن الرئيس وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأضافت: “الرئيس الأسد والسيدة أسماء، يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان”.

كما وجه الرئيس الأسد والسيدة أسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره على المصابين به.