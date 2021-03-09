الجو صحو بشكل عام والحرارة إلى ارتفاع

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.