ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد تعهد البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

وبحسب “رويترز”، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 82ر1750 دولارا للأوقية الأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته في الأول من آذار عند 25ر1755 دولارا.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر1 بالمئة إلى 80ر1749 دولارا.

ونزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة ما يزيد على عام.

بدوره ربح البلاديوم 2ر1 بالمئة إلى 75ر2599 دولارا ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من آذار من العام الماضي، وزادت الفضة 6ر0 بالمئة إلى 49ر26 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 55ر1214 دولارا.