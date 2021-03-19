قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. تكرار لنهائي بطولة 2018

أُقيمت اليوم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مكررة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في إعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز البافاري (1-0).

كما أسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1).

وفي نفس السياق أوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة بوروسيا دورتموند، فيما يلتقي بورتو نظيره تشيلسي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على ملعبه، فيما يستضيف الفريق الثاني لقاء الإياب.