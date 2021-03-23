رسمياً.. الفيصلي يعلن تعاقده مع مارديك مارديكيان

أعلن نادي الفيصلي الأردني تعاقده رسمياً مع المحترف السوري مارديك مارديكيان، ليمثل فريق كرة القدم في الموسم الحالي.

وقال ثامر العدوان، المدير الإداري للفيصلي، في تصريحات لموقع ناديه، إنه جرى التوقيع إلكترونيا مع اللاعب السوري مارديك مارديكيان.

وتابع: “البطاقة الدولية للاعب وصلت مساء اليوم، وتم تسجيل اللاعب رسمياً في صفوف الفريق”.

وواصل: “سيلتحق المهاجم مارديكيان بالفريق، بعد انتهاء معسكر المنتخب السوري الشقيق”.

ويعتبر مارديكيان مكسبا لصفوف الفيصلي حيث سبق له الاحتراف في الدوري الأردني مع الجزيرة، وتوج هدافا له قبل 5 مواسم برصيد 14 هدفا.