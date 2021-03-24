الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 80 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية كما تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية ويكون بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1300م.