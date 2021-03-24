وديا.. منتخب سورية لكرة القدم يلتقي نظيره البحريني غداً

ضمن تحضيراته لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين، يلتقي منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره البحريني عند الساعة السادسة من مساء الغد في مباراة دولية ودية.

أجرى منتخبنا مرانه الثالث أمس على ملاعب الاتحاد الخارجية في المنامة استعداداً لخوض المباراة وركز المدير الفني للمنتخب نبيل معلول في مرانه على اللياقة البدنية.

وشهد المران مشاركة كل من اللاعبين إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وطه موسى وشاهر الشاكر وعمرو ميداني وعبد الرزاق محمد ويوسف محمد ومحمد فارس أرناؤوط وخالد كردغلي وعمرو جنيات ومؤمن ناجي ومحمد الحلاق ومحمد عثمان ومحمد عنز وكامل حميشة وثائر كرومة ومحمد المرمور ومارديك مارديكيان وأحمد الأشقر ومحمد ريحانية ومحمود البحر وعبد الرحمن بركات ومحمود المواس وأياز عثمان و مؤيد العجان الذي انضم بشكل كامل إلى التمارين الجماعية بعد شفائه من الإصابة ولم ينضم اللاعب ورد السلامة إلى التمرينات بسبب وصوله المتأخر إلى مقر إقامة بعثة منتخبنا واكتفى بالاستشفاء والراحة، أما عمر السومة لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة البحرين بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب إيران في مباراة دولية ودية ثانية تحضيراً للتصفيات القادمة أيضا وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري.