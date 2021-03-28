تعليق رونالدو على غضبه في لقاء صربيا

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على غضبه الشديد بعد تعادل منتخب بلاده أمام صربيا 2-2 أمس السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سدد النجم البرتغالي كرة أجمعت التقارير على تخطيها خط مرمى حارس المنافس قبل أن يبعدها لاعب صربيا، ولم يعلن حكم المباراة عن هدف، ليخرج رونالدو عن طوره ويعترض بشدة لدى حكم التماس، وتلقى بطاقة صفراء بسبب الاعتراض، قبل أن يغادر أرض الملعب بغضب شديد، بعد أن ألقى شارة قيادة المنتخب البرتغالي على الأرض.

وكتب رونالدو عبر حسابه في “إنستغرام” الذي يتابعه 273 مليون شخص حول العالم: “كوني قائدا لمنتخب البرتغال هو أحد أعظم الأمور التي أفخر بها في حياتي، ودائما ما قدمت وسأقدم كل ما لدي لبلدي، هذا لن يتغير أبدا. لكن هناك لحظات من الصعب التعامل معها، خصوصا عندما تشعر بأن أمة بالكامل تتضرر، نرفع رؤسنا إلى الأعلى ونواجه التحدي المقبل”.

يذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR غير مطبقة في التصفيات.

وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، وبقي المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن الوصيف منتخب صربيا.