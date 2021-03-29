تدشين تمثال الشاعر السوفيتي رسول حمزاتوف في القاهرة

جرت في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد مراسم تدشين تمثال نصفي للشاعر السوفيتي والروسي البارز رسول حمزاتوف (1923-2003).

وجرت مراسم إزاحة الستار عن النصب الكائن في حديقة الحرية بالقاهرة بجوار كوبرى قصر النيل، برعاية السفارة الروسية وحضور سفير روسيا غيورغي بوريسينكو، ومسؤولين مصريين.

يذكر أن العمل من تصميم وتنفيذ النحات المصري أسامة السروي وهو الـ76 خلال مسيرته الفنية، والثالث له في هذا الحديقة.

ولد رسول حمزاتوف في جمهورية داغستان السوفيتية بشمال القوقاز في العام 1923، وكان والده شاعرا معروفا في جمهوريته ورمزا من رموز تراث شعبه الشعري والغنائي.

وكان رسول في سن التاسعة عندما نظم أول أشعاره، وصدر أول ديوان له في العام 1943.

لحنت وغنيت العديد من قصائده من بينها “الأيام المشمسة الراحلة” وقصيدة “اللقالق” المعروفة لدى أجيال كاملة من المواطنين السوفيتيين والروس.