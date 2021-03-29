مؤقتاً.. تخفيض كميات تعبئة البنزين بنسبة 50%

قررت لجنة المحروقات في محافظة دمشق تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة /التاكسي/ بنسبة /50/ بالمئة، وبالمدة المدة الزمنية السابقة نفسها نظرا لانخفاض عدد طلبات المحروقات الواردة إلى المحافظة.

وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق الدكتور أحمد نابلسي أنه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح /20/ ليترا كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة، و/20/ ليترا كل أربعة أيام للسيارات العامة /التاكسي/، و/20/ ليترا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والاردن كل /4/ أيام.

وأشار نابلسى الى أنه سيتم ايقاف تزويد الميكروباصات /السرافيس/ بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة، حرصاً على استمرار تأمين خدمة النقل للمواطنين.