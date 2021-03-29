مارسيال ومبابي يثيران الجدل في مباراة كازاخستان

وضع أنتوني مارسيال، زميله كيليان مبابي، في موقف محرج، خلال مباراة منتخب بلادهما فرنسا وكازاخستان، أمس الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وعلى الرغم من التعادل المخيب في الجولة الأولى مع أوكرانيا 1-1، قرر مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، الإبقاء على النجم مبابي على مقاعد البدلاء في لقاء كازاخستان، مانحا الفرصة لمارسيال، الذي شارك من البداية وصنع الهدف الأول لعثمان ديمبيلي.

ولسوء حظ مارسيال، لم يتمكن من إكمال المباراة، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 59، ليضطر ديشامب لاستبداله بمبابي، لكن عملية التغيير هذه لم تتم كما يجب، فعندما حاول مبابي مصافحة مارسيال، تجاهله الأخير ليرد عليه مبابي بتوجيه نظرات حادة نحوه.

وانتهت المباراة بفوز منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

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