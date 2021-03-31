الاحتلال الأمريكي ينقل إرهابيين من “داعش” من سجن الهول إلى قاعدته في الشدادي

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي، بالمروحيات، 40 إرهابياً من تنظيم “داعش”، من سجن الهول شرق مدينة الحسكة، إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي.

مصادر أهلية ذكرت أن ثلاث مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها ثلاث حوامات قتالية هبطت، مساء أمس، في قاعدة الشدادي، وكانت تقل نحو 40 إرهابياً من تنظيم “داعش” نُقلوا من سجن الهول، الذي تديره ميليشيا “قسد” بالتعاون مع قوات الاحتلال.

وبحسب المصادر، فقد عرف من الإرهابيين الذين تم نقلهم: الإرهابيان العراقيان زياد إدريس المدعو “أبو سيف العراقي” من مواليد عام 1980 وكان مسؤولاً عن ما يسمى “الحسبة” في الموصل وبعدها عمل في دير الزور والإرهابي نجدت مسعود رضا من مواليد 1979 والملقب بـ “أبي بكر الفراتي” وكان مسؤولاً عن عمليات الاقتحام في دير الزور.