افتتح المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية في الساعة السادسة من مساء الاثنين 29 آذار 2021 معرض “ربيع اللاذقية – 2021″، الذي أقامه مجلس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية في صالة الباسل للمعارض، بمشاركة خمسة وخمسون فنانا وفنانة من أعضاء اتحاد الفنانين التشكيليين قدموا أعمالهم الفنية.

حضر الافتتاح الدكتور نقولا مرطيشو والمحامي عامر فحام عضوا قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والمهندس ياسر دواي مدير السياحة والفنانين ماريو يوسف وحسين صقور عضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين وأعضاءمجلس فرع الاتحاد والعديد من الفنانين والإعلاميين وطلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة تشرين إضافة إلى حشد من المهتمين المتابعين للحراك التشكيلي في المحافظة.