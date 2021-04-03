إرهابيو (النصرة) ينفذون 30 اعتداء في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 30 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إنه تم رصد 15 اعتداء لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محافظة إدلب و8 اعتداءات في اللاذقية و7 اعتداءات في محافظة حماة.

ويواصل إرهابيو “جبهة النصرة” المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.