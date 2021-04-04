خارطة توزيع لقاحات كورونا حول العالم

حدثت وكالة أنباء “بلومبرغ” الدولية خارطة توزيع لقاحات فيروس كورونا المطروحة للتطعيم حول العالم، وحصص الدول الأكثر شراءً للقاحات.

وبحسب الوكالة، بلغ إجمالي عدد اللقاحات المطروحة للتوزيع عالميا حتى السبت، 652.71 مليون جرعة، موزعة على 151 دولة حول العالم، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 17.2 مليون جرعة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراءً للقاح بإجمالي 161.68 مليون جرعة، حصل خلالها 31.4 في المئة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و18 في المئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين بحصولها على 138 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم.

في المرتبة الثالثة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل على 78.87 مليون جرعة، توزعت بين 12.2 في المئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و5.1 في المئة من السكان حصلوا على الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة الهند، التي حصلت على 74.4 مليون جرعة، حيث حصل 4.7 في المئة من السكان على الجرعة الأولى، و0.7 في المئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا، التي حصلت على 36.63 مليون جرعة، حيث حصل 47 في المئة من السكان على الجرعة الأولى، و7.8 في المئة على الجرعتين.

وجاءت البرازيل سادسة، بإجمالي 23.67 مليون جرعة، تبعتها تركيا سابعة بـ16.66 مليون جرعة، حصل فيها 11.5 في المئة من السكان على جرعة واحدة و8.6 في المئة على الجرعتين، بحسب ذات المصدر.

ووفق مسح، فإن الدول الأربع الأولى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا على 75 في المئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، على صعيد حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح، بنسبة 89.6 في المئة من السكان.