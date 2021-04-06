وقف معظم النشاطات الرياضية.. باستثناء القدم والسلة

قرر الاتحاد الرياضي العام اليوم إيقاف النشاطات الرياضية لغاية الخامس عشر من نيسان الجاري باستثناء كرتي القدم والسلة حيث ستصدر التعليمات من قبل اتحاديهما حسب روزنامة نشاطهما.

وأضاف الاتحاد أنه وبناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء، قرر “إيقاف باصات المبيت وتخفيض عدد العاملين، والاقتصار على المكاتب المركزية (إدارية – مالية – تنظيم)، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والضرورية وفق نظام المناوبات، والاستعانة بالعاملين الذين مكان إقامتهم بالقرب من مكان العمل”.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت من جميع الوزارات في 4 من الشهر الجاري “اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة الدوام لدى الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بشكل مؤقت حتى تاريخ 15 من أبريل الجاري”.

وقالت رئاسة الوزراء إن ذلك يأتي ضمن جهودها لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المادية والمالية والبشرية، “في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، بالإضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا”.

وبناء على القرار أعلنت معظم الوزارات تعليق أو إلغاء أو خفض نسبة الدوام في مقارها المركزية، أو في مقار الجهات التابعة لها، حسب طبيعة عمل كل جهة.