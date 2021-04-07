أكثر من 211 مليون ليرة إيرادات نقل السويداء خلال 3 أشهر

وصلت قيم إيرادات مديرية النقل بالسويداء خلال الربع الأول للعام الحالي إلى 211 مليونا و196 ألف ليرة سورية.

وذكر مدير النقل بالسويداء المهندس موريس السيقلي في تصريح له اليوم: أن الإيرادات المحققة توزعت بواقع 191 مليونا و328 ألفا كرسوم مستوفاة و19 مليونا و867 ألفا كضريبة دخل، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة نفسها أيضا تنظيم 14417 معاملة وإجراء 1700 عقد.

وأشار إلى التسهيلات المقدمة للمواطنين لإنجاز جميع أنواع المعاملات المطلوبة من قبل مالكي المركبات أو مقدمي الطلبات في أي مديرية نقل أو دائرة نقل فرعية أو مركز خدمة مهما كانت المحافظة المسجلة فيها المركبة باستثناء المعاملات التي تتطلب الحصول على لوحات فيتم تنفيذها بمديرية النقل المسجلة فيها الآلية.

ووصل إجمالي عدد الآليات المسجلة في مديرية نقل السويداء إلى 63625.