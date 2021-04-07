توقعات مديرية الأرصاد عن حالة الطقس

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المنطقة الساحلية، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، بينما توالي ارتفاعها التدريجي في باقي المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو صحواً ومستقراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في أغلب المناطق، في حين يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها في معظم المناطق بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية مع أجواء سديمية في أغلب المناطق، بحسب مديرية الأرصاد.