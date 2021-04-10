استشهاد رئيس الدائرة الفنية بفرع حوض الفرات الأدنى وسائق السيارة بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في دير الزور

استشهد المهندس محمد أحمد البدعي رئيس الدائرة الفنية بفرع حوض الفرات الأدنى وسائق السيارة التي كانت تقله اليوم بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عمله بريف دير الزور الشرقي.

وذكر المهندس لورنس خلوف حسين مدير فرع حوض الفرات الأدنى في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بدير الزور لـ سانا أن رئيس الدائرة الفنية بالفرع المهندس محمد أحمد البدعي “استشهد أثناء عمله بالقطاع الثالث خلال تنقله بسيارته في قرية المريعية بريف دير الزور الشرقي نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية”.

وأشار مراسل سانا إلى أن “انفجار اللغم أدى أيضاً إلى استشهاد سائق السيارة بعد إصابته بجروح خطيرة”.

وعمدت التنظيمات الارهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل بغية زرع الرعب في نفوس الأهالي وإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم وتعطيل حياتهم العامة ومنعهم من مزاولة أعمالهم اليومية.