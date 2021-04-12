أمل اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

أدانت حركة أمل اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وانتهاك العدو الإسرائيلي المستمر للأجواء اللبنانية.

وقال المكتب السياسي في حركة أمل في بيان اليوم “إن العدو الإسرائيلي يستغل التواطؤ الدولي والاقليمي الذي يشكل مظلة حامية وداعمة لاعتداءاته على سورية ولبنان” داعيا إلى ضرورة التنبه والتيقظ على مصير الوطن العربي الذي أصبح ملعبا للأعداء بعدما كان لاعبا اقليميا ودوليا إبان وحدته ووفاقه.

من جانب آخر شددت الحركة على أهمية الحفاظ على كامل حقوق لبنان بمياهه الاقليمية دون التنازل عن أي نقطة ماء.